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МИД сообщил об оптимизации штатов учреждений России на Украине

Ведомости

Российский МИД принял решение оптимизировать штаты загранучреждений на Украине в связи с опасениями возможных провокаций Киева или третьих стран, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя публикации в СМИ о сокращении штата посольств и консульств на Украине.

Ранее о том, что сотрудники российской дипмиссии покидают Украину, сообщил источник «РИА Новости». По его словам, граждане рассказали о трудностях при записи на прием в консульства и посольство.

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», — сказала Захарова. При этом она подчеркнула, что российские посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций.

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В посольстве России в Киеве также рассказали ТАСС, что ведомство работает в обычном режиме, но «оптимизирует штатное расписание».

Захарова также напомнила о слухах об эвакуации с Украины российских дипломатов, которые ранее появились в зарубежных СМИ.

«Целью этих «вбросов» было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль», — сказала представитель МИДа.

Россия делает вывод, что США и Великобритания могут располагать сведениями о «готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», отметила Захарова. По ее словам, в связи этим и принято решение об оптимизации штатов российских учреждений на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий на Украине на время вернуться на родину после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.

24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности.

Также из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину.

В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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