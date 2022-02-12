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Минобороны: в районе Курил обнаружена подлодка США типа Virginia

Ведомости

В Минобороны сообщили об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подводной лодки ВМС США типа Virginia. Ее заметили в 10.40 утра у курильского острова Уруп, рассказали в ведомстве. 

Американская подлодка про проигнорировала просьбу покинуть российские воды и ушла после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств», говорится в сообщении Минобороны.

«Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью», — приводит слова ведомства «РИА Новости».

Военный атташе США вызван в Минобороны России, сообщили затем в ведомстве.

Осенью прошлого года эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения государственной границы. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, но корабль ВМС США это предупреждение проигнорировал, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров  назвал этот инцидент провокацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных