Минобороны: в районе Курил обнаружена подлодка США типа Virginia
В Минобороны сообщили об обнаружении в районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах России подводной лодки ВМС США типа Virginia. Ее заметили в 10.40 утра у курильского острова Уруп, рассказали в ведомстве.
Американская подлодка про проигнорировала просьбу покинуть российские воды и ушла после применения экипажем российского фрегата «Маршал Шапошников» «соответствующих средств», говорится в сообщении Минобороны.
«Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью», — приводит слова ведомства «РИА Новости».
Военный атташе США вызван в Минобороны России, сообщили затем в ведомстве.
Осенью прошлого года эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения государственной границы. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, но корабль ВМС США это предупреждение проигнорировал, сообщало Минобороны. Контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал этот инцидент провокацией.