Байден заявил Путину о последствиях в случае нападения России на Украину

США запросили разговор с президентом России, «ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария», сказал помощник российского президента, хотя беседа должна была состояться лишь 14 февраля. По словам Ушакова, ни по вопросу нерасширения НАТО, ни по теме неразмещения ударных сил на Украине, ни по возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 г., когда подписывался основополагающий акт России и НАТО, Россия ответа не получила. Байден также «ожидаемо», как сказал Ушаков, в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но акцента в разговоре на них не было.