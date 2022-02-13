Байден заявил Путину о последствиях в случае нападения России на Украину
Президент США Джо Байден предупредил российского президента Владимира Путина о серьезных последствиях, которые грозят России в случае вторжения на Украину. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре 12 февраля, сообщил Белый дом.
Байден говорил с Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Он дал понять, что «если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно», рассказали в администрации президента США.
По словам американского президента, вторжение «вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России».
«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя США по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», — говорится в сообщении Белого дома.
Разговор президентов продлился более часа и стал, по сути, продолжением проведенных 7 декабря 2021 г. российско-американских переговоров и телефонного разговора 30 декабря, сообщил также помощник российского президента Юрий Ушаков. Разговор прошел в обстановке «беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину», подчеркнул Ушаков.
США запросили разговор с президентом России, «ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария», сказал помощник российского президента, хотя беседа должна была состояться лишь 14 февраля. По словам Ушакова, ни по вопросу нерасширения НАТО, ни по теме неразмещения ударных сил на Украине, ни по возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 г., когда подписывался основополагающий акт России и НАТО, Россия ответа не получила. Байден также «ожидаемо», как сказал Ушаков, в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но акцента в разговоре на них не было.