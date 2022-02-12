Помощник Путина: «Истерия достигла просто апогея»

Помощник президента сказал, что вокруг передвижения российских войск по территории России, «пусть недалеко от украинских границ», не первый месяц нагнетается напряженность: «А вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда. Я с этим согласен полностью. Но факты такие, что когда американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество отправляемых армейских инструкторов. Как элемент этого подтверждения вторжения даются предпосылки для возможных провокационных действий украинских сил. Так мы расцениваем эту ситуацию». Он также сказал, что в разговорах с американцами российские власти уже говорили, что не понимают, зачем передавать в СМИ заведомо ложную информацию о российских намерениях.