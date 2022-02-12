Помощник Путина: «Истерия достигла просто апогея»Юрий Ушаков рассказал, как прошли переговоры президентов России и США
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили события последних суток вокруг ситуации на Украине. О подробностях президентов рассказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился более часа и стал, по сути, продолжением проведенных 7 декабря 2021 г. российско-американских переговоров и телефонного разговора 30 декабря. Тогда лидеры двух стран начали обсуждение вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности России.
Сегодняшний разговор прошел в обстановке «беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину», подчеркнул Ушаков. США запросили разговор с президентом России, «ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария», сказал помощник российского президента, хотя беседа должна была состояться лишь 14 февраля. С просьбами о срочных разговорах по своим линиям обращались и другие сотрудники администрации США, сказал Ушаков и сделал вывод: «Нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординировано, и истерия достигла просто апогея».
При этом характер самой беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым, отметил помощник Путина. Байден в разговоре сослался на опыт предшественников, которые в годы Холодной войны делали все возможное, чтобы избежать серьезного конфликта между двумя странами. «Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны делать все, чтобы поддерживать стабильность. Он также подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины», – передал Ушаков слова Байдена.
Президент США также изложил ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, переданных США и НАТО при обсуждении гарантий безопасности в Европе. Путин пообещал, что российская сторона внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения. Но они не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив, отметил Ушаков, о чем Путин сказал Байдену во время переговоров.
По словам Ушакова, ни по вопросу нерасширения НАТО, ни по теме неразмещения ударных сил на Украине, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 г., когда подписывался основополагающий акт России и НАТО, Россия ответа не получила. Байден также «ожидаемо», как сказал Ушаков, в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но акцента в разговоре на них не было.
Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены в российской реакции на соответствующий ответ, который уже поступил от США и НАТО в конце января. Ушаков сказал, что эта реакция в ближайшее время доведет до сведения партнеров и общественности.
По словам Ушакова, Путин со своей стороны подробно пояснил, почему сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых зависит безопасность России. «Президент России отметил, что в годы Холодной войны СССР и США были, конечно, на 100% противниками. А например, в 1990-е гг. мы были вроде бы друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и Альянс приблизился к границам России. После этого уже в 2000-х гг. произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, и эта деградация как раз касалась безопасности нашей страны», – сказал Ушаков.
Также Путин в разговоре подчеркнул «деструктивную линию украинских властей на саботаж минских соглашений, что продолжается последние восемь лет», сказал Ушаков. Запад же не оказывает влияние на Киев в этом вопросе. По словам Ушакова, Путин также обратил внимание на опасность милитаризации Украины, накачку ее оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, «тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков, как в отношении Донбасса, так и Крыма». Он напомнил о словах Путина, что в доктринальных установках Украины прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, в связи с чем гипотетическое вступление Украины в НАТО чревато самыми опасными последствиями, включая прямое противостояние между Россией и НАТО.
Помощник президента сказал, что вокруг передвижения российских войск по территории России, «пусть недалеко от украинских границ», не первый месяц нагнетается напряженность: «А вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда. Я с этим согласен полностью. Но факты такие, что когда американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество отправляемых армейских инструкторов. Как элемент этого подтверждения вторжения даются предпосылки для возможных провокационных действий украинских сил. Так мы расцениваем эту ситуацию». Он также сказал, что в разговорах с американцами российские власти уже говорили, что не понимают, зачем передавать в СМИ заведомо ложную информацию о российских намерениях.