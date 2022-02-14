Песков сообщил о доработке внешнеполитической концепции России
Внешнеполитическая концепция России будет доработана с учетом текущей обстановки в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — сообщил Песков.
По его словам, страны ЕС продолжают следовать установкам США, даже если это идет вразрез с их собственными интересами. Песков выразил надежду, что Евросоюз все же сделает приоритетным свое желание стать более суверенными в вопросах внешней политики.
28 января президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России с учетом изменений обстановки в мире за последние пять лет. В действующей версии концепции, принятой в 2016 г. указаны 11 задач российской внешней политики. Среди них, в частности, защита суверенитета и территориальной целостности, укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности, формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами.
Накануне Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому Москва будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.
В конце прошлого года Путин говорил, что США и НАТО «стоят на пороге» России со своими ракетами, хотя страна никому не угрожает. Президент заявил о необходимости получить от них письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».