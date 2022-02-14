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Песков сообщил о доработке внешнеполитической концепции России

Ведомости

Внешнеполитическая концепция России будет доработана с учетом текущей обстановки в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — сообщил Песков.

По его словам, страны ЕС продолжают следовать установкам США, даже если это идет вразрез с их собственными интересами. Песков выразил надежду, что Евросоюз все же сделает приоритетным свое желание стать более суверенными в вопросах внешней политики.

28 января президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России с учетом изменений обстановки в мире за последние пять лет. В действующей версии концепции, принятой в 2016 г. указаны 11 задач российской внешней политики. Среди них, в частности, защита суверенитета и территориальной целостности, укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности, формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами.

Накануне Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, однако насильно мил не будешь, поэтому Москва будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

В конце прошлого года Путин говорил, что США и НАТО «стоят на пороге» России со своими ракетами, хотя страна никому не угрожает. Президент заявил о необходимости получить от них письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных