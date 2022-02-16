Песков ответил шуткой на публикации СМИ о дате вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о якобы точном времени предполагаемого вторжения на Украину, в шутку посоветовал украинцам поставить будильники на это время и «самим убедиться».
«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак». Накануне время предполагаемого вторжения называли британские таблоиды. The Sun со ссылкой на источник в американской разведке писал, что вторжение якобы состоится 16 февраля в 1:00 по британскому времени (4:00 по московскому и 3:00 по киевскому времени).
По словам Пескова, заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается». Также Песков рассказал, что после публикаций в западных СМИ якобы точной даты «вторжения» России на Украину президент Владимир Путин в шутку просил узнать, не публикуется ли точное время нападения.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.