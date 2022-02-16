Kyodo: главы МИД стран G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. 12 февраля президент США Джо Байден сообщил, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало издание Politico со ссылкой на официальных лиц США. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.