Kyodo: главы МИД стран G7 проведут в Германии срочную встречу по Украине
Министры иностранных дел стран «большой семерки», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, США и Япония, планируют провести срочную встречу в Мюнхене, посвященную украинскому кризису и потенциальному «вторжению» России, передает японское издание Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.
Предполагается, что встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным правительственных источников издания, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. Глава японского МИДа Есима Хаяси также должен принять участие во встрече.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. 12 февраля президент США Джо Байден сообщил, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало издание Politico со ссылкой на официальных лиц США. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны.
Впервые за два года мероприятие будет проводиться очно. Официальные лица России, включая президента Владимира Путина, не будут участвовать в конференции. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, однако окончательное решение еще не принято.