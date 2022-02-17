В США заявили о прибытии на границу с Украиной еще 7000 российских военных

Представитель вашингтонской администрации добавил, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7000 человек. Некоторые из них якобы прибыли в регион не ранее чем в среду. Чиновник не предоставил доказательств своих слов и не раскрыл деталей. По его словам, Россия публично заявляет о попытках диалога и деэскалации, но «втайне» мобилизует ресурсы для начала войны.