В США заявили о прибытии на границу с Украиной еще 7000 российских военных
Соединенные Штаты считают, что Россия вопреки своим словам о частичном отводе войск от границы с Украиной увеличила свое присутствие в регионе, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Однако теперь мы знаем, что это [заявление] было ложью», — сказал чиновник на брифинге, проведенном 16 февраля на условиях анонимности.
Представитель вашингтонской администрации добавил, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7000 человек. Некоторые из них якобы прибыли в регион не ранее чем в среду. Чиновник не предоставил доказательств своих слов и не раскрыл деталей. По его словам, Россия публично заявляет о попытках диалога и деэскалации, но «втайне» мобилизует ресурсы для начала войны.
В Белом доме утверждают, что РФ может в любой момент вторгнуться на Украину под ложным предлогом. Этот предлог может принять разные формы, заявил чиновоник, включая провокацию в Донбассе, заявление об активности НАТО на суше, на море или в воздухе, а также вторжение на территорию России.
«В последние несколько дней мы уже наблюдаем увеличение количества ложных заявлений со стороны РФ. <...> И в предстоящие дни нам стоит ожидать больше ложных сообщений от российских государственных СМИ. Мы видели эту стратегию ранее при их предыдущем вторжении на Украину и в Грузию. <...> Никто не должен принимать эти утверждения за чистую монету», — заявил чиновник.
Накануне о наращивании военных сил России у границы заявил также госдеп США. В ведомстве не назвали точных цифр, однако отметили, что в последние недели и даже дни российских сил становится «больше, а не меньше».
Во вторник, 15 февраля, Минобороны РФ сообщило, что войска Южного и Западного военных округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после завершения части учений. Ведомство опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожную технику. Позднее в Минобороны уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в гарнизоны на территории Дагестана и Северной Осетии с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.
До этого министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что учения проводятся в Баренцевом, Черном и Балтийском морях, а также в Западном, Центральном и Восточном военных округах. Кроме того, с 10 по 20 февраля российские военные совместно с белорусскими участвуют в масштабных учениях «Союзная решимость — 2022».
Президент США Джо Байден во вторник сказал, что приветствует заявление Минобороны РФ об отводе части войск. При этом, по его мнению, Вашингтону еще предстоит проверить эту информацию. Байден отметил, что возле границ с Украиной на территории России и Белоруссии остаются более 150 000 военных. Еще в конце января американское командование называло цифру в 100 000 военнослужащих.
Об отсутствии признаков деэскалации на российско-украинской границе заявили и в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что сам по себе отвод войск «не означает настоящую деэскалацию». Если российские силы и покинут позиции рядом с украинской границей, они могут оставить там военное снаряжение, добавил он. Это позволит им в случае необходимости занять прежние позиции.
Россия неоднократно утверждала, что не вынашивает планов военной агрессии в отношении Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.