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Политика

В НАТО не увидели деэскалации на границе России и Украины

Ведомости

Североатлантический альянс не видит практической деэскалации в ситуации вокруг Украины, хотя получают сигналы Москвы о желании продолжать дипломатические усилия по вопросам безопасности в Европе, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы наблюдаем массивное российское присутствие на границе с Украиной, но также наблюдаем послания со стороны Москвы о готовности дать шанс дипломатии. Мы готовы к переговорам для поиска дипломатического решения, но мы готовы и к худшему варианту развития событий», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, если Россия действительно начнет выводить войска, НАТО это поприветствует, однако вывод должен быть подтвержден.

Накануне Минобороны России сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. Сегодня войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о возвращении войск из Крыма после учений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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