В НАТО не увидели деэскалации на границе России и Украины
Североатлантический альянс не видит практической деэскалации в ситуации вокруг Украины, хотя получают сигналы Москвы о желании продолжать дипломатические усилия по вопросам безопасности в Европе, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы наблюдаем массивное российское присутствие на границе с Украиной, но также наблюдаем послания со стороны Москвы о готовности дать шанс дипломатии. Мы готовы к переговорам для поиска дипломатического решения, но мы готовы и к худшему варианту развития событий», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, если Россия действительно начнет выводить войска, НАТО это поприветствует, однако вывод должен быть подтвержден.
Накануне Минобороны России сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов. Сегодня войска Южного военного округа начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений в Крыму.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать.