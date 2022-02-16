Минобороны сообщило о возвращении войск из Крыма после учений
Подразделения Южного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после тактических учений в Крыму, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки. Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей», — говорится в сообщении. По возвращении в воинские части, по данным ведомства, технику обслужат и подготовят к проведению нового этапа боевых учений.
Накануне Минобороны сообщило, что все российские войска после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. 15 февраля отправились в свои военные части подразделения Западного и Южного военных округов.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать.