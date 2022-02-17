В МИДе заявили, что ответ по гарантиям безопасности еще не готов
Россия еще работает над ответом НАТО и США по гарантиям безопасности, документ не будет отправлен 17 февраля, сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Нет, сегодня не отправим, мы работаем еще над ним», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва направит США и НАТО 17 февраля. «Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне», — сообщил Лавров.
Он добавил, что документ будет опубликован, чтобы «интересующиеся члены гражданских обществ наших стран» имели представление о позициях сторон. Министр убежден, что, если все держать в секрете, общественное мнение будет «забиваться» ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство при описании ситуации на российско-украинской границе. Требования России по гарантиям безопасности сформулированы на основе международных договоренностей.
14 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил документ, дипломаты сейчас занимаются его доработкой.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.
26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.»