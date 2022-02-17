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В МИДе заявили, что ответ по гарантиям безопасности еще не готов

Ведомости

Россия еще работает над ответом НАТО и США по гарантиям безопасности, документ не будет отправлен 17 февраля, сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Нет, сегодня не отправим, мы работаем еще над ним», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва направит США и НАТО 17 февраля. «Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне», — сообщил Лавров.

Он добавил, что документ будет опубликован, чтобы «интересующиеся члены гражданских обществ наших стран» имели представление о позициях сторон. Министр убежден, что, если все держать в секрете, общественное мнение будет «забиваться» ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство при описании ситуации на российско-украинской границе. Требования России по гарантиям безопасности сформулированы на основе международных договоренностей.

14 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил документ, дипломаты сейчас занимаются его доработкой.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. В январе Россия провела серию встреч с представителями США, НАТО и ОБСЕ, чтобы обсудить свои предложения.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. 1 февраля Путин, выступая в Кремле, отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.»

Ранее по теме: Лавров анонсировал публикацию реакции на ответы США и НАТО по безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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