В МИДе заявили, что ответ по гарантиям безопасности еще не готов

Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва направит США и НАТО 17 февраля. «Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере, мы сегодня направим это письмо американской стороне», — сообщил Лавров.