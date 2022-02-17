Песков оценил новую публикацию Politico о времени «вторжения» на Украину

«Ну, после 20 февраля… Мы с вами слышали много дат, и в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Ну, наверно, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем», — сказал представитель Кремля.