Песков оценил новую публикацию Politico о времени «вторжения» на Украину
Публикация американского издания Politico, которое прогнозирует начало «вторжения» России на Украину после 20 февраля, является очередным фейком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Ну, после 20 февраля… Мы с вами слышали много дат, и в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Ну, наверно, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем», — сказал представитель Кремля.
12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».
17 февраля Politico сообщило, что ранее предполагаемая дата российского нападения на Украину — 16 февраля — является переоцененной. Новые сроки «вторжения» издание связало с завершением российско-белорусских учений, а также окончанием работы Мюнхенской конференции по безопасности.