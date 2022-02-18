Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».
Разговор президентов России и Белоруссии состоится в пятницу, 18 февраля. В ходе встречи президенты планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества и проблемы безопасности в Европе.
Лукашенко 14 февраля заявлял, что на предстоящей встрече, планируемой «в ближайшее время», обсудит с Путиным вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе сроки и график вывода российских войск с территории Белоруссии, которые сейчас задействованы в учениях «Союзная решимость — 2022».
Последняя очная встреча Лукашенко и Путина прошла в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, тогда лидеры государств обсуждали повестку двусторонней политики Союзного государства, в том числе интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом и взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.