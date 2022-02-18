Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Последняя очная встреча Лукашенко и Путина прошла в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, тогда лидеры государств обсуждали повестку двусторонней политики Союзного государства, в том числе интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом и взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.