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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

Разговор президентов России и Белоруссии состоится в пятницу, 18 февраля. В ходе встречи президенты планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества и проблемы безопасности в Европе.

Лукашенко 14 февраля заявлял, что на предстоящей встрече, планируемой «в ближайшее время», обсудит с Путиным вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе сроки и график вывода российских войск с территории Белоруссии, которые сейчас задействованы в учениях «Союзная решимость — 2022».

Последняя очная встреча Лукашенко и Путина прошла в конце декабря 2021 г. в Санкт-Петербурге, тогда лидеры государств обсуждали повестку двусторонней политики Союзного государства, в том числе интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы к вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом и взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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