Reuters узнал о просьбе Байдена к Макрону организовать встречу с Путиным
Президент США Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона передать президенту России Владимиру Путину предложение о встрече, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
«Мы постепенно меняем ход вещей. Мы создаем дипломатическую перспективу, которую принимает Кремль», — сказал советник президента Франции. Другой советник Макрона уточнил, что тот в данной ситуации играет роль посредника.
Ранее сегодня Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе и те согласились с принципом проведения мероприятия. В заявлении Парижа отмечалось, что встреча состоится, только если Россия не станет вторгаться на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных планов по организации саммита с Путина и Байдена пока нет, поэтому говорить об этом пока преждевременно.
Ранее, 12 февраля, президенты России и США поговорили по телефону. Согласно сообщению Белого дома, Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России за вторжение на Украину. Москва при этом неоднократно говорила, что подобных военных планов у нее нет.