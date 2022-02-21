Reuters узнал о просьбе Байдена к Макрону организовать встречу с Путиным

Ранее сегодня Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе и те согласились с принципом проведения мероприятия. В заявлении Парижа отмечалось, что встреча состоится, только если Россия не станет вторгаться на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.