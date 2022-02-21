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Reuters узнал о просьбе Байдена к Макрону организовать встречу с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона передать президенту России Владимиру Путину предложение о встрече, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы постепенно меняем ход вещей. Мы создаем дипломатическую перспективу, которую принимает Кремль», — сказал советник президента Франции. Другой советник Макрона уточнил, что тот в данной ситуации играет роль посредника.

Ранее сегодня Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе и те согласились с принципом проведения мероприятия. В заявлении Парижа отмечалось, что встреча состоится, только если Россия не станет вторгаться на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных планов по организации саммита с Путина и Байдена пока нет, поэтому говорить об этом пока преждевременно.

Ранее, 12 февраля, президенты России и США поговорили по телефону. Согласно сообщению Белого дома, Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России за вторжение на Украину. Москва при этом неоднократно говорила, что подобных военных планов у нее нет.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии конкретных планов по саммиту Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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