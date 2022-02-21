Песков заявил об отсутствии конкретных планов по саммиту Путина и Байдена

Тем не менее он также напомнил, что на этой неделе запланированы контакты России и США на уровне министров. «Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции», — сказал представитель Кремля. При этом, по словам Пескова, саму возможность встречи Путина и Байдена в Кремле не исключают.