Песков заявил об отсутствии конкретных планов по саммиту Путина и Байдена
Конкретных планов по организации саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, говорить об этом пока преждевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Нет, пока конкретных планов на этот счет нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, планируются ли контакты между Россией и США на высшем уровне. «О каких-то конкретных планах об организации каких-то саммитов пока говорить преждевременно», — добавил он.
Тем не менее он также напомнил, что на этой неделе запланированы контакты России и США на уровне министров. «Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции», — сказал представитель Кремля. При этом, по словам Пескова, саму возможность встречи Путина и Байдена в Кремле не исключают.
«При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных, если будет их решение... Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров», — резюмировал Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Из публикации на сайте Елисейского дворца следует, что Путин и Байден согласились с принципом проведения такого саммита. При этом в сообщении подчеркивается, что саммит состоится только в случае, если Россия не вторгнется на Украину. Содержание саммита подготовят во время встречи 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
12 февраля Путин и Байден провели телефонный разговор. Белый дом сообщил, что Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, которые грозят России в случае якобы вторжения на Украину. Байден говорил с Путиным об эскалации военного присутствия России на границах Украины. Он дал понять, что «если Россия предпримет новое вторжение на Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно», рассказали в администрации президента США.
Личная встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня этого года в Женеве. Переговоры длились более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.