Байден ввел санкции после признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций после того, как президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ Байдена опубликован на сайте Белого дома.
В указе запрещается гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать в США любые товары, услуги или технологии из этих регионов, экспортировать из США товары, услуги или технологии и т. д. Также США заблокируют все имущество и доли в имуществе людей, которые работают в ДНР и ЛНР, являются руководителями, должностными лицами, исполнительными директорами или входят в совет директоров компаний, которые работают в Донбассе, и т. д.
В документе отмечается, что признание Россией ДНР и ЛНР противоречит ее обязательствам по минским соглашениям и «еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.