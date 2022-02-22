Байден ввел санкции после признания Россией независимости ДНР и ЛНР

В указе запрещается гражданам США инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать в США любые товары, услуги или технологии из этих регионов, экспортировать из США товары, услуги или технологии и т. д. Также США заблокируют все имущество и доли в имуществе людей, которые работают в ДНР и ЛНР, являются руководителями, должностными лицами, исполнительными директорами или входят в совет директоров компаний, которые работают в Донбассе, и т. д.