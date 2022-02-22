Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией
Народные советы (парламенты) Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками и Российской Федерацией, передают корреспонденты ТАСС из залов заседания.
В ЛНР ратификацию договора единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, а затем окончательное чтение. В ДНР, в свою очередь, договор поддержали все 87 депутатов Народного совета республики. Соответствующий закон принят в двух чтениях.
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
Ранее сегодня глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах одноименных областей Украины. Он пояснил, что республики сейчас контролируют только часть территорий Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется на всю территорию регионов. «А вот как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция», — подчеркнул депутат.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также анонсировал введение санкций против России со стороны Евросоюза уже 22 февраля.
Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. По ее словам, западные переговорщики постоянно проявляли цинизм и равнодушие к жителям этих территорий.