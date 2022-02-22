Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе с Россией

Ранее сегодня глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах одноименных областей Украины. Он пояснил, что республики сейчас контролируют только часть территорий Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется на всю территорию регионов. «А вот как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция», — подчеркнул депутат.