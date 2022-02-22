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Политика

Япония может ограничить поставки полупроводников в Россию

Ведомости

Правительство Японии начало согласовывать экономические санкции в отношении России, которые будут приняты в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что ограничения будут распространяться на экспорт в Россию полупроводников и передовых технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.

По данным газеты, обсуждаемые санкции затронут не только военно-промышленный, но и гражданский сектор. При этом источник издания в правительстве признает, что Япония поставляет полупроводники в Россию в небольшом объеме, поэтому эффект от таких санкций будет ограниченным. Ожидается, что решение по санкциям будут координировать внутри «Большой семерки» (G7), в которую входит Япония.

Кроме того, Токио рассматривает возможность введения финансовых санкций против Москвы. После присоединения Крыма к России в 2014 г. в Японии фактически было запрещено финансирование пяти крупных российских банков, и вероятно, что санкции в этой сфере могут быть усилены, пишет газета.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также распорядился ввести туда российские войска. США и Евросоюз осудили это решение и анонсировали новые санкции против России.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении обеих республик: американским гражданам запрещается инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать из них в США любые товары, услуги или технологии, экспортировать из США товары, услуги или технологии. Также США заблокируют все имущество и доли в имуществе людей, которые работают в ДНР и ЛНР, являются руководителями, должностными лицами, исполнительными директорами или входят в совет директоров компаний, которые работают в Донбассе.

Ранее по теме: Путин поручил российским войскам обеспечить безопасность ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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