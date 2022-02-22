Япония может ограничить поставки полупроводников в Россию
Правительство Японии начало согласовывать экономические санкции в отношении России, которые будут приняты в случае вторжения российских войск на Украину. Об этом пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве.
Сообщается, что ограничения будут распространяться на экспорт в Россию полупроводников и передовых технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.
По данным газеты, обсуждаемые санкции затронут не только военно-промышленный, но и гражданский сектор. При этом источник издания в правительстве признает, что Япония поставляет полупроводники в Россию в небольшом объеме, поэтому эффект от таких санкций будет ограниченным. Ожидается, что решение по санкциям будут координировать внутри «Большой семерки» (G7), в которую входит Япония.
Кроме того, Токио рассматривает возможность введения финансовых санкций против Москвы. После присоединения Крыма к России в 2014 г. в Японии фактически было запрещено финансирование пяти крупных российских банков, и вероятно, что санкции в этой сфере могут быть усилены, пишет газета.
Накануне президент России Владимир Путин поддержал решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также распорядился ввести туда российские войска. США и Евросоюз осудили это решение и анонсировали новые санкции против России.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении обеих республик: американским гражданам запрещается инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать из них в США любые товары, услуги или технологии, экспортировать из США товары, услуги или технологии. Также США заблокируют все имущество и доли в имуществе людей, которые работают в ДНР и ЛНР, являются руководителями, должностными лицами, исполнительными директорами или входят в совет директоров компаний, которые работают в Донбассе.