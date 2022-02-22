Япония может ограничить поставки полупроводников в Россию

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении обеих республик: американским гражданам запрещается инвестировать в ДНР и ЛНР, импортировать из них в США любые товары, услуги или технологии, экспортировать из США товары, услуги или технологии. Также США заблокируют все имущество и доли в имуществе людей, которые работают в ДНР и ЛНР, являются руководителями, должностными лицами, исполнительными директорами или входят в совет директоров компаний, которые работают в Донбассе.