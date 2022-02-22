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Путин поручил российским войскам обеспечить безопасность ДНР и ЛНР

Опубликованы указаны президента о признании республик
Максим Иванов Екатерина Гробман
Андрей Гордеев / Ведомости

На интернет-портале правовой информации опубликованы указы президента России от 21 февраля Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили о независимости от Украины в 2014 г. после госпереворота в Киев. «Учитывая волеизъявление народа ДНР, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать ДНР в качестве суверенного государства», – говорится в указе по ДНР. Аналогичный указ касается ЛНР.

Министерству иностранных дел этим указом было поручено установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе с республиками. Кроме того, в связи с обращением глав республик Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения договора, названного выше, осуществление Вооруженными силами функций по поддержанию мира.

С 2009 г. по закону об обороне глава государства может использовать Вооруженные силы за рубежом в целях защиты граждан без согласия Совета федерации.

В 22.40 по московскому времени 21 февраля на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что Путин подписал Договор о дружбе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они будут ратифицированы обеими палатами парламента уже днем 22 февраля. Госдуму и Совет Федерации собрали во внеочередном порядке, не предупредив депутатов и сенаторов о причине заседаний.

В указе было поручено дословно «...до заключения договора...» поддержать мир, сказал «Ведомостям» юрист Антон Рудаков: «Далее подписали договор, но его еще должны одобрить в Федеральном собрании, значит он в силу формально пока не вступил, значит указ про ВС продолжает действовать».

Ранее в видеообращении Путин заявил о том, что Россия должна «незамедлительно признать» ДНР и ЛНР. До этого он провел консультации с членами Совбеза России, которые поддержали эту идею.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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