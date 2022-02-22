Путин поручил российским войскам обеспечить безопасность ДНР и ЛНР

Путин поручил российским войскам обеспечить безопасность ДНР и ЛНРОпубликованы указаны президента о признании республик
На интернет-портале правовой информации опубликованы указы президента России от 21 февраля Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили о независимости от Украины в 2014 г. после госпереворота в Киев. «Учитывая волеизъявление народа ДНР, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать ДНР в качестве суверенного государства», – говорится в указе по ДНР. Аналогичный указ касается ЛНР.
Министерству иностранных дел этим указом было поручено установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе с республиками. Кроме того, в связи с обращением глав республик Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения договора, названного выше, осуществление Вооруженными силами функций по поддержанию мира.
С 2009 г. по закону об обороне глава государства может использовать Вооруженные силы за рубежом в целях защиты граждан без согласия Совета федерации.
В 22.40 по московскому времени 21 февраля на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что Путин подписал Договор о дружбе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они будут ратифицированы обеими палатами парламента уже днем 22 февраля. Госдуму и Совет Федерации собрали во внеочередном порядке, не предупредив депутатов и сенаторов о причине заседаний.
В указе было поручено дословно «...до заключения договора...» поддержать мир, сказал «Ведомостям» юрист Антон Рудаков: «Далее подписали договор, но его еще должны одобрить в Федеральном собрании, значит он в силу формально пока не вступил, значит указ про ВС продолжает действовать».
Ранее в видеообращении Путин заявил о том, что Россия должна «незамедлительно признать» ДНР и ЛНР. До этого он провел консультации с членами Совбеза России, которые поддержали эту идею.