Путин поручил российским войскам обеспечить безопасность ДНР и ЛНР

В 22.40 по московскому времени 21 февраля на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что Путин подписал Договор о дружбе с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они будут ратифицированы обеими палатами парламента уже днем 22 февраля. Госдуму и Совет Федерации собрали во внеочередном порядке, не предупредив депутатов и сенаторов о причине заседаний.