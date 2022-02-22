МИД Белоруссии заявил об уважительном отношении к признанию Россией ДНР и ЛНР
Белоруссия с уважением и пониманием относится к решению российской стороны признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении белорусского МИДа.
«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. Белорусам как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде», — говорится в заявлении.
В дипведомстве также подчеркнули, что белорусская сторона в дальнейшем намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, «стратегического союзничества с братской Россией», а также учитывать дальнейшее развитие ситуации в регионе.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР полностью поменяет мировой порядок. Он также отметил, что последние несколько дней на Сербию оказывают давление страны Запада, пытаются убедить правительство ввести санкции против России. «Сербия всегда поддерживала целостность Украины, но при этом есть 85% граждан Сербии, которые будут поддерживать Россию, что бы ни случилось», — подчеркнул глава государства.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость, чтобы защитить местное население. После этого состоялось заседание Совета безопасности, в ходе которого главы министерств и ведомств поддержали данную инициативу. Вечером Путин выступил с обращением, где объявил о признании самопровозглашенных республик, и подписал соответствующие указы. Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
К решению российского лидера признать ДНР и ЛНР негативно отнеслись США и ряд стран Евросоюза. Великобритания уже объявила о введении санкций в отношении пяти российских банков — «России», «Черноморского банка торговли и развития», Генбанка, «Индустриального сберегательного банка» и Промсвязьбанка, а также акционера банка «Россия», члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, члена совета директоров «СМП банка» Бориса Ротенберга и председателя совета директоров «Национальных телематических систем» Игоря Ротенберга.
ЕС сегодня также объявит об ограничительных мерах, в том числе наложит запрет на операции с российскими государственными облигациями, сообщил ранее Reuters со ссылкой на источники.