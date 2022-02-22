Путин ответил на вопрос о границах ДНР и ЛНР
Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, что обозначены в их конституциях, заявил журналистам президент России Владимир Путин. Трансляцию его пресс-конференции вел канал «Россия 24».
«Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал глава государства.
Россия рассчитывает, что все «спорные вопросы» Киев, ДНР и ЛНР разрешат в ходе переговоров, подчеркнул Путин. При этом президент с сожалением отметил, что сейчас это невозможно, поскольку боевые действия в Донбассе до сих пор продолжаются и ситуация имеет тенденцию к обострению.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
Вчера Россия признала суверенитет обеих республик. Об этом Путина попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня российский президент также подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными республиками.
Также Путин обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить использовать Вооруженные силы России за ее пределами. Это сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, пояснил официальный представитель президента, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение. Предполагается, что в ДНР и ЛНР введут российских миротворцев, пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.