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Путин ответил на вопрос о границах ДНР и ЛНР

Ведомости

Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, что обозначены в их конституциях, заявил журналистам президент России Владимир Путин. Трансляцию его пресс-конференции вел канал «Россия 24».

«Мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — сказал глава государства.

Россия рассчитывает, что все «спорные вопросы» Киев, ДНР и ЛНР разрешат в ходе переговоров, подчеркнул Путин. При этом президент с сожалением отметил, что сейчас это невозможно, поскольку боевые действия в Донбассе до сих пор продолжаются и ситуация имеет тенденцию к обострению.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Вчера Россия признала суверенитет обеих республик. Об этом Путина попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня российский президент также подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными республиками.

Также Путин обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить использовать Вооруженные силы России за ее пределами. Это сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе, пояснил официальный представитель президента, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение. Предполагается, что в ДНР и ЛНР введут российских миротворцев, пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее по теме: Совфед разрешил использовать Вооруженные силы России в ДНР и ЛНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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