ФСБ сообщила об обстреле погранпункта со стороны Украины
Пограничный пункт России в Курской области был обстрелян, ответным огнем была подавлена огневая точка, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В результате обстрела погранпункта никто не пострадал.
«Около 9:40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Теткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет», — сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
21 февраля ФСБ сообщила, что выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил погранпункт в Ростовской области, находящийся примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. На месте происшествия работают саперы. Секретарь совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что республика не имеет отношения к случившемуся. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. На Украине введено военное положение.