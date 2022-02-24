Лукашенко: Белоруссия рассмотрит признание ДНР и ЛНР

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. Парламенты ДНР и ЛНР уже ратифицировали договор. 22 февраля Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Путин в тот же день подписал документы, и они вступили в силу.