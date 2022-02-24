Лукашенко: Белоруссия рассмотрит признание ДНР и ЛНР
Вопрос о признании ДНР и ЛНР стоит на повестке дня у властей Белоруссии, заявил ее президент Александр Лукашенко. Россия признала республики 21 февраля.
«У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. Парламенты ДНР и ЛНР уже ратифицировали договор. 22 февраля Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Путин в тот же день подписал документы, и они вступили в силу.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. На Украине введено военное положение. Президент страны объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.