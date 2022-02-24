Зеленский предложил вернуться на путь к миру
Украинская сторона предлагает вернуться на путь к миру, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Instagram.
«Украина предлагает вернуться на путь к миру», - заявил Зеленский. Он также обратился за помощью к лидерам западных стран, заявив, что если они не помогут Украине сегодня, то «завтра война придет к ним».
Глава государства провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, которые поделился подробностями беседы в Twitter. По его словам, Зеленский описал ему «трагическую ситуацию», которая сейчас происходит на Украине. «Очевидно, что нам как нейтральной стране небезразличны нарушения международного права — мы помогаем, где можем», — подчеркнул канцлер.
Ранее сегодня группа депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским написала и опубликовала открытое письмо Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией. Депутаты подчеркнули, что нужно немедленно прекратить боевые действия.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.