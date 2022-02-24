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Зеленский предложил вернуться на путь к миру

Ведомости

Украинская сторона предлагает вернуться на путь к миру, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Instagram. 

«Украина предлагает вернуться на путь к миру», - заявил Зеленский. Он также обратился за помощью к лидерам западных стран, заявив, что если они не помогут Украине сегодня, то «завтра война придет к ним». 

Глава государства провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, которые поделился подробностями беседы в Twitter. По его словам, Зеленский описал ему «трагическую ситуацию», которая сейчас происходит на Украине. «Очевидно, что нам как нейтральной стране небезразличны нарушения международного права — мы помогаем, где можем», — подчеркнул канцлер.

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Ранее сегодня группа депутатов Верховной рады во главе с Вадимом Новинским написала и опубликовала открытое письмо Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией. Депутаты подчеркнули, что нужно немедленно прекратить боевые действия.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Ранее по теме: Захарова заявила о большом влиянии ядерных амбиций Украины на развитие ситуации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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