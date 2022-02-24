Зеленский предложил вернуться на путь к миру

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.