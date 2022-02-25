Турция заявила о праве российских кораблей идти через Босфор
Власти Турции могут закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, однако у них есть право вернуться на свои базы, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует закрыть эти проливы для российских судов.
Чавушоглу рассказал, что Анкара получила соответствующий официальный запрос от Киева. «В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Но, согласно Конвенции Монтрё, корабли воюющих стран могут возвращаться на свои базы, это должно быть им разрешено, добавил министр.
Конвенция Монтрё была принята в 1936 г. Документ устанавливает свободу прохода торговых судов через проливы и в мирное, и в военное время. Конвенция ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях власти Турции имеют право запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.
24 января Росморречфлот приостановил судоходство в Азовском море из-за начала спецоперации России в Донбассе. Позднее ФСБ сообщила, что два российских гражданских судна подверглись ракетному удару со стороны Украины в Азовском море. Нефтегруз получил повреждения, на его борту начался пожар, который потушила команда. Один из членов экипажа получил тяжелое ранение. Пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ направились к месту происшествия для эвакуации раненого моряка и оказания помощи.