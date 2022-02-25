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Турция заявила о праве российских кораблей идти через Босфор

Ведомости

Власти Турции могут закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, однако у них есть право вернуться на свои базы, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует закрыть эти проливы для российских судов.

Чавушоглу рассказал, что Анкара получила соответствующий официальный запрос от Киева. «В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Но, согласно Конвенции Монтрё, корабли воюющих стран могут возвращаться на свои базы, это должно быть им разрешено, добавил министр.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 г. Документ устанавливает свободу прохода торговых судов через проливы и в мирное, и в военное время. Конвенция ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях власти Турции имеют право запретить проход военных судов через Босфор и Дарданеллы.

24 января Росморречфлот приостановил судоходство в Азовском море из-за начала спецоперации России в Донбассе. Позднее ФСБ сообщила, что два российских гражданских судна подверглись ракетному удару со стороны Украины в Азовском море. Нефтегруз получил повреждения, на его борту начался пожар, который потушила команда. Один из членов экипажа получил тяжелое ранение. Пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ направились к месту происшествия для эвакуации раненого моряка и оказания помощи.

Ранее по теме: ФСБ сообщила об обстреле двух российских гражданских судов в Азовском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных