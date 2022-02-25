Турция заявила о праве российских кораблей идти через Босфор

Чавушоглу рассказал, что Анкара получила соответствующий официальный запрос от Киева. «В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Но, согласно Конвенции Монтрё, корабли воюющих стран могут возвращаться на свои базы, это должно быть им разрешено, добавил министр.