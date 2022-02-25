Зеленский заявил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку
Украина вынуждена защищать себя в одиночку, пока мощнейшие силы мира наблюдают издалека, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
«Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», — подчеркнул президент. Помимо этого он отметил, что судьба украинского народа зависит только от него самого. «Судьба украинцев зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда», — заключил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
Минобороны России 24 февраля сообщило, что российские военные успешно выполнили все поставленные на день задачи и вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подразделения войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продвинулись на 6-8 км вглубь страны. Также был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров. После начала операции США, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России.
На территории Украины введено военное положение. Зеленский призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома. В ряде регионов страны, в том числе в Киеве, введен комендантский час. Помимо этого глава государства потребовал от ЕС и НАТО установить над страной бесполетную зону.
Ранее глава государства подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Она пройдет в течение 90 дней со дня вступления указа в силу. Мобилизацию поручено провести в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.