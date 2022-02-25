Зеленский заявил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку

«Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», — подчеркнул президент. Помимо этого он отметил, что судьба украинского народа зависит только от него самого. «Судьба украинцев зависит только от нас. Никто другой, кроме нас, не будет руководить нашей жизнью. Мы на своей земле, за нами правда», — заключил он.