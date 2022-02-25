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Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента. Мобилизация будет проходить 90 дней с момента публикации указа.

Мобилизацию поручено провести в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве, говорится в документе.

Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В стране введено военное положение. Глава государства также заявил о выдаче оружия всем желающим защитить суверенитет Украины. Позднее Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что не боится обсуждать с Россией гарантии безопасности Украины и ее нейтральный статус. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил президенту России Владимиру Путину и передал ему просьбу Зеленского о переговорах.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Целью операции президент назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом, как подчеркнул Путин, в планы «не входит оккупация украинских территорий». К выполнению приказа ВС приступили незамедлительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных