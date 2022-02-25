Зеленский объявил всеобщую мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента. Мобилизация будет проходить 90 дней с момента публикации указа.
Мобилизацию поручено провести в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве, говорится в документе.
Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В стране введено военное положение. Глава государства также заявил о выдаче оружия всем желающим защитить суверенитет Украины. Позднее Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что не боится обсуждать с Россией гарантии безопасности Украины и ее нейтральный статус. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил президенту России Владимиру Путину и передал ему просьбу Зеленского о переговорах.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Целью операции президент назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. При этом, как подчеркнул Путин, в планы «не входит оккупация украинских территорий». К выполнению приказа ВС приступили незамедлительно.