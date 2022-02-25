Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации». В стране введено военное положение. Глава государства также заявил о выдаче оружия всем желающим защитить суверенитет Украины. Позднее Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что не боится обсуждать с Россией гарантии безопасности Украины и ее нейтральный статус. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что позвонил президенту России Владимиру Путину и передал ему просьбу Зеленского о переговорах.