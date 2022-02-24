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Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации», следует из базы данных украинского парламента.

В базе данных отсутствует текст законопроекта, его статус на данный момент — «передан на рассмотрение руководству парламента». Документ числится под номером 7113, он был определен Зеленским как «безотлагательный».

Глава государства также заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет. «Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — подчеркнул Зеленский (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) снимает санкции со всех граждан страны, «готовых с оружием в руках защищать Украину».

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Ранее сегодня Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Президент призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции, что было необходимо для защиты людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Москва признала 21 февраля.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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