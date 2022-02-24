Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Глава государства также заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет. «Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — подчеркнул Зеленский (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) снимает санкции со всех граждан страны, «готовых с оружием в руках защищать Украину».