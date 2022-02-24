Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О всеобщей мобилизации», следует из базы данных украинского парламента.
В базе данных отсутствует текст законопроекта, его статус на данный момент — «передан на рассмотрение руководству парламента». Документ числится под номером 7113, он был определен Зеленским как «безотлагательный».
Глава государства также заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет. «Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — подчеркнул Зеленский (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) снимает санкции со всех граждан страны, «готовых с оружием в руках защищать Украину».
Ранее сегодня Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Президент призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции, что было необходимо для защиты людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Москва признала 21 февраля.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.