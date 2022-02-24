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Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине

Ведомости

Правительство Молдавии закрывает воздушное пространство страны в связи с ситуацией на Украине, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

«Учитывая ситуацию в регионе, ВСБ (Высший совет безопасности) рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12:00 (13:00 мск). Рейсы будут направлены в другие аэропорты», — написал он.

Сегодня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в связи с ситуацией на Украине правительство Молдавии потребует от парламента объявить чрезвычайное положение. Она призвала граждан, находящихся на Украине, покинуть ее. Глава государства также заявила о готовности разместить несколько десятков тысяч человек, пересекших границу между Украиной и Молдавией.

Сегодня Россия начала военную операцию в Донбассе. Как утверждает президент страны Владимир Путин, это необходимо для защиты людей, которые якобы «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Путин признал 21 февраля.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Также он внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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