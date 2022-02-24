Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине

Сегодня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в связи с ситуацией на Украине правительство Молдавии потребует от парламента объявить чрезвычайное положение. Она призвала граждан, находящихся на Украине, покинуть ее. Глава государства также заявила о готовности разместить несколько десятков тысяч человек, пересекших границу между Украиной и Молдавией.