Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине
Правительство Молдавии закрывает воздушное пространство страны в связи с ситуацией на Украине, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
«Учитывая ситуацию в регионе, ВСБ (Высший совет безопасности) рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12:00 (13:00 мск). Рейсы будут направлены в другие аэропорты», — написал он.
Сегодня президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в связи с ситуацией на Украине правительство Молдавии потребует от парламента объявить чрезвычайное положение. Она призвала граждан, находящихся на Украине, покинуть ее. Глава государства также заявила о готовности разместить несколько десятков тысяч человек, пересекших границу между Украиной и Молдавией.
Сегодня Россия начала военную операцию в Донбассе. Как утверждает президент страны Владимир Путин, это необходимо для защиты людей, которые якобы «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Путин признал 21 февраля.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Также он внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.