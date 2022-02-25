Зеленский запросил оборонную помощь у «бухарестской девятки»
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне военной операции России в республике запросил оборонную помощь у «бухарестской девятки», в которую входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
«Обратился к "бухарестской девятке" с просьбой о защите и санкциях, давлении на агрессора. Вместе мы должны усадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», — написал он.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою свободу и землю и нуждается в международной помощи. Этот вопрос он обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.
Также Зеленский сообщил, что созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и призвал его усилить санкции. «Сегодня Украина нуждается в поддержке партнеров больше, чем когда-либо», — подчеркнул глава республики, потребовав эффективного противодействия России.
Затем Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нийнистё. Украинский президент поблагодарил коллегу за выделенные денежные средства на сумму $50 млн.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, которая, по его словам, необходима, чтобы защитить местное население от «геноцида» со стороны украинских властей. Он отметил, что Москва нацелена на «демилитаризацию и денацификацию» республики, при этом планов оккупировать страну нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.
В связи с военной операцией Зеленский ввел на Украине военное положение и подписал указ о всеобщей воинской мобилизации. Она пройдет в течение 90 дней со дня вступления документа в силу. Сегодня президент сказал, что страна вынуждена защищать себя в одиночку, пока «мощнейшие силы мира наблюдают издалека».