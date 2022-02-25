Зеленский запросил оборонную помощь у «бухарестской девятки»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, которая, по его словам, необходима, чтобы защитить местное население от «геноцида» со стороны украинских властей. Он отметил, что Москва нацелена на «демилитаризацию и денацификацию» республики, при этом планов оккупировать страну нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины.