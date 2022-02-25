Великобритания введет санкции против Путина и Лаврова
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает его пресс-служба по итогам разговора Джонсона с лидерами стран НАТО.
«Премьер-министр призвал лидеров принять незамедлительные действия против (использования в России) SWIFT для нанесения максимального урона президенту Путину», — говорится в сообщении Санкции являются дополнением уже введенных со стороны Великобритании ограничений.
Помимо этого, британский премьер исключил возможность нормализации отношений с Москвой после ее действий на Украине. При этом он назвал ситуацию в этой стране «катастрофой», а действия главы российского государства — «реваншистской миссией по отмене порядка после холодной войны». Он также предупредил лидеров НАТО, что «амбиции российского президента могут не остановиться на достигнутом».
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.