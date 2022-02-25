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Великобритания введет санкции против Путина и Лаврова

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает его пресс-служба по итогам разговора Джонсона с лидерами стран НАТО.

«Премьер-министр призвал лидеров принять незамедлительные действия против (использования в России) SWIFT для нанесения максимального урона президенту Путину», — говорится в сообщении Санкции являются дополнением уже введенных со стороны Великобритании ограничений.

Помимо этого, британский премьер исключил возможность нормализации отношений с Москвой после ее действий на Украине. При этом он назвал ситуацию в этой стране «катастрофой», а действия главы российского государства — «реваншистской миссией по отмене порядка после холодной войны». Он также предупредил лидеров НАТО, что «амбиции российского президента могут не остановиться на достигнутом».

21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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