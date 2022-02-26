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Политика

Байден распорядился выделить Украине $600 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи в размере $600 млн. Документ наделяет соответствующими полномочиями госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает Белый дом.

«Настоящим я делегирую государственному секретарю следующие полномочия в целях оказания немедленной военной помощи Украине: полномочия <...> определять, имеет ли важное значение для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи на сумму до $250 млн <...>, полномочия <...> направлять средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки», — говорится в документе.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе оказание военной помощи.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.

После начала военной операции на Украине Байден созвал Совет национальной безопасности, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить военные действия и отвести свои войска. Альянс выразил Украине поддержку, но при этом отметил, что предоставляет гарантии безопасности лишь участникам военного блока. НАТО не собирается направлять в республику свои военные силы, уточнил Столтенберг.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом, в рамках которого стороны обсудили «антивоенную коалицию», усиление санкций и конкретную оборонную помощь, сообщал Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных