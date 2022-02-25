Зеленский обсудил с Байденом «антивоенную коалицию»
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом, в рамках которого стороны обсудили «антивоенную коалицию», сообщил украинский лидер в своем Twitter.
«Только что обсудил с Джо Байденом усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию», — написал Зеленский. Он также выразил признательность США за «сильную поддержку Украины».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе оказание военной помощи.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.