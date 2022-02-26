Зеленский призвал принять решение о членстве Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять решение о вступлении страны в Евросоюз.
«Это решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — написал Зеленский в Twitter.
22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. Он призвал ЕС «безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС».
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.
После начала военной операции Зеленский заявил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку, пока мощнейшие силы мира наблюдают издалека.