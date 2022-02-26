Медведев счел возможным введение смертной казни после выхода России из СЕ
Исключение России из Совета Европы (СЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — повод «хлопнуть дверью» и возможность вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал Медведев на свой странице во «ВКонтакте».
Исключение страны из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Медведев назвал «безумно страшной вещью» и отметил, что в организации и без того не хотели видеть Россию «уже почитай восемь лет».
Запреты, по словам зампреда, ничего не изменят, а санкции — это «миф, фикция и фигура речи». Медведев заявил о безразличии к ограничениям своих прав за границей, так как он является гражданином России. Иностранных счетов и имущества за рубежом у него и его семьи нет, добавил политик.
При этом арест денег всех россиян и компаний за рубежом Медведев считает поводом для симметричного ответа, в том числе «национализации имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».
Санкции, по мнению зампреда Совбеза, принимаются «от политической импотенции», которая возникла на почве неспособности изменить курс России. Кроме того, таким образом страны пытаются оправдаться за такие решения, как «трусливое бегство» из Афганистана.
Из-за военной операции на Украине Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, сообщается в официальном журнале ЕС.