Песков заявил об отказе Украины проводить с Россией переговоры

«Разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от этих санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций. Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры, такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — отметил Песков.