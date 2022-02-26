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Песков заявил об отказе Украины проводить с Россией переговоры

Ведомости

Украина отказалась проводить с Россией переговоры, в связи с этим российские военные продолжили свое продвижение, заявил в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в пятницу президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск в связи с ожиданием переговоров с руководством Украины. При этом в ряде мест боевые действия продолжались, отметил Песков.

«Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, такие по принципу «джихад-мобили», только там их сейчас называют «бандер-мобили». Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Песков также назвал санкции Запада «весьма серьезными», а Россия готовилась к ним заблаговременно. Государство принимает меры для бесперебойной работы экономики, сказал пресс-секретарь Путина.

«Разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от этих санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций. Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры, такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — отметил Песков.

В пятницу в Кремле сообщили, что представители украинской власти в ответ на идею провести переговоры в Минске предложили перенести их в Варшаву, а потом и вовсе взяли паузу в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в четверг, 25 февраля, на следующий день после того как российские войска начали военные действия на Украине. По словам Путина, цель операции — защита людей от «издевательств и геноцида со стороны украинских властей», а также демилитаризация и денацификация страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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