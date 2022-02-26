Президент Польши выступил за скорейшее вступление Украины в ЕС
Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею предоставления Украине членства в Евросоюзе, статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, заявил польский президент.
«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», — написал Дуда в Twitter.
Он добавил, что Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление. «Украина это заслужила», — отметил Дуда.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять решение о вступлении страны в Евросоюз.
«Это решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть давнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», — написал Зеленский в Twitter.
22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что пришло время предоставить Киеву членство в Евросоюзе. Он призвал ЕС «безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
25 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, в Москве получили соответствующее уведомление МИД Украины.