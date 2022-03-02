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Песков ответил на вопрос о целях военной операции на Украине

Ведомости

На Украине действует огромное количество соединений националистического характера, бандеровцы, просто националисты, батальоны и т. д. От них нужно избавляться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там (На Украине. – "Ведомости") действует огромное количество соединений националистического характера, бандеровцы, просто националисты, батальоны и т. д. Конечно, нужно от них избавиться», — пояснил Песков. По его словам, это «настоящие неонацисты, которые в 2014 г. начали «просто убивать своих людей, обстреливать и пытать их на юго-востоке Украины».

«Военные преступление начали совершаться с началом войны в стране. Тогда, к сожалению, такого единения запада мы не видели, да и никто не видел. Почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Но, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей», — подчеркнул Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее Песков сообщил, что сроки операции в Донбассе будет определять Путин. Затем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что операция будет продолжаться до достижения поставленных целей. На Украине объявлено военное положение.

В связи с военной операцией на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.

Ранее по теме: Песков назвал цели военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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