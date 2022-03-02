Песков ответил на вопрос о целях военной операции на Украине

«Там (На Украине. – "Ведомости") действует огромное количество соединений националистического характера, бандеровцы, просто националисты, батальоны и т. д. Конечно, нужно от них избавиться», — пояснил Песков. По его словам, это «настоящие неонацисты, которые в 2014 г. начали «просто убивать своих людей, обстреливать и пытать их на юго-востоке Украины».