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Захарова заявила о блокировке работы дипломатов телефонными террористами

Ведомости

Телефонные террористы из США, Германии, Польши и Украины пытаются блокировать работу российских дипломатов за рубежом из-за российской военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами — они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии. Они блокируют работу российских дипломатов за рубежом», — сообщила Захарова. По ее словам, дипломатам поступают прямые угрозы, а также имеют место случаи блокировки связи.

«Наши посольства находятся на связи с российскими ведомствами напрямую по организации рейсов», — добавила она. Захарова также осудила действия западных стран, которые решили закрыть для России воздушное пространство. «Они поставили и своих граждан в состояние невозможности ни вылететь, ни осуществить маршрут с учетом транзитных маршрутов», — сказала официальный представитель МИДа.

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Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют много выбора, подчеркнули в МИДе.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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