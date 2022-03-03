Захарова заявила о блокировке работы дипломатов телефонными террористами
Телефонные террористы из США, Германии, Польши и Украины пытаются блокировать работу российских дипломатов за рубежом из-за российской военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами — они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии. Они блокируют работу российских дипломатов за рубежом», — сообщила Захарова. По ее словам, дипломатам поступают прямые угрозы, а также имеют место случаи блокировки связи.
«Наши посольства находятся на связи с российскими ведомствами напрямую по организации рейсов», — добавила она. Захарова также осудила действия западных стран, которые решили закрыть для России воздушное пространство. «Они поставили и своих граждан в состояние невозможности ни вылететь, ни осуществить маршрут с учетом транзитных маршрутов», — сказала официальный представитель МИДа.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют много выбора, подчеркнули в МИДе.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.