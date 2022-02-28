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США приостановили работу посольства в Минске и разрешили отъезд дипломатов из Москвы

Ведомости

Государственный департамент США решил приостановить работу посольства в Минске и разрешил ряду дипломатов американского посольства в Москве в добровольном порядке покинуть Россию. Заявление ведомства передает «РИА Новости».

«Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия, и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве», - говорится в сообщении.

Принятие таких мер вызвано соображениями безопасности на фоне начала российской операции на Украине.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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