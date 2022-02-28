США приостановили работу посольства в Минске и разрешили отъезд дипломатов из Москвы
Государственный департамент США решил приостановить работу посольства в Минске и разрешил ряду дипломатов американского посольства в Москве в добровольном порядке покинуть Россию. Заявление ведомства передает «РИА Новости».
«Госдепартамент США приостановил деятельность нашего посольства в Минске, Белоруссия, и разрешил добровольный отъезд некритического персонала и членов их семей нашего посольства в Москве», - говорится в сообщении.
Принятие таких мер вызвано соображениями безопасности на фоне начала российской операции на Украине.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.