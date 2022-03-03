Верховная рада обратилась к ООН с просьбой ввести в страну миротворцев
Верховная Рада обратилась к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины контингент миротворцев. Текст обращения опубликован в Telegram-канале депутата от правящей партии «Слуга народа» Елены Шуляк.
«Парламент поддержал обращение к ООН, международному комитету Красного Креста (МКК), Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения Украины», — говорится в обращении.
Украинская сторона просит международные организации ввести бесполетную зону над Украиной и открыть «зеленые» коридоры для эвакуации и обеспечения поставок гуманитарной помощи населению. Помимо этого депутаты просят ООН ввести на территорию Украины контингент миротворческих сил на основании резолюции об «Объединении ради мира» от 3 ноября 1950 г. Верховная рада также обратилась к генсеку организации Антониу Гутерришу с просьбой быть посредником в разрешении конфликта.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призывала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. «Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека, — я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи ООН к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами», — подчеркнула она во время дебатов по ситуации на Украине.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.