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Верховная рада обратилась к ООН с просьбой ввести в страну миротворцев

Ведомости

Верховная Рада обратилась к ООН и другим международным организациям с просьбой ввести на территорию Украины контингент миротворцев. Текст обращения опубликован в Telegram-канале депутата от правящей партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

«Парламент поддержал обращение к ООН, международному комитету Красного Креста (МКК), Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения Украины», — говорится в обращении.

Украинская сторона просит международные организации ввести бесполетную зону над Украиной и открыть «зеленые» коридоры для эвакуации и обеспечения поставок гуманитарной помощи населению. Помимо этого депутаты просят ООН ввести на территорию Украины контингент миротворческих сил на основании резолюции об «Объединении ради мира» от 3 ноября 1950 г. Верховная рада также обратилась к генсеку организации Антониу Гутерришу с просьбой быть посредником в разрешении конфликта.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призывала урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. «Мы здесь, чтобы продемонстрировать и поддержать нашу приверженность принципу многосторонности и правам человека, — я присоединяюсь к вчерашнему мощному призыву Генеральной Ассамблеи ООН к немедленному урегулированию конфликта мирными средствами», — подчеркнула она во время дебатов по ситуации на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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