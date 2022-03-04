Минобороны России сообщило о провокации украинских националистов у Запорожской АЭС
Украинские националисты ночью 4 марта попытались совершить провокацию у Запорожской АЭС: украинская диверсионная группа открыла шквальный огонь по патрулю Росгвардии из окон учебно-тренировочного центра, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В министерстве напомнили, что российские войска 28 февраля взяли под контроль территорию вокруг АЭС. Служащие украинской нацгвардии, которые охраняли станцию, покинули объект еще до прихода ВС России.
«4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Ответным огнем российский патруль подавил огневые точки националистов. Перед уходом из здания диверсанты подожгли его. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. В момент провокации в учебно-тренировочном центре не было никого из штатных сотрудников АЭС. Сейчас персонал станции работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе АЭС в норме.
«Оперативно последовавшие заявления (президента Украины Владимира Зеленского. – "Ведомости") о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», — заявили в Минобороны.
Ранее пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что в результате обстрела на Запорожской АЭС начался пожар. Затем ГСЧС Украины сообщило, что пожар начался в учебно-тренировочном комплексе на территории АЭС, он локализован на площади 2000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сегодня Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.