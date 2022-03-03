Путин: российские военные сражаются за Россию и мирную жизнь для Донбасса
Российские военные в ходе спецоперации на Украине сражаются за Россию, мирную жизнь для Донбасса, демилитаризацию и денацификацию страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время», — заявил Путин.
Президент рассказал, что подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Получив тяжелое ранение, Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя, отметил Путин. Российские военные сражаются стойко, мужественно и с полным пониманием своей правоты, подчеркнул он.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.