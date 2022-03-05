Минобороны заявило о возобновлении наступления в рамках спецоперации на Украине
Националистические подразделения не дали покинуть Мариуполь и Волноваху по согласованным маршрутам ни одному мирному жителю во время режима тишины, поэтому российские Вооруженные силы возобновляют наступательные действия на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве живого щита», — подчеркнул Конашенков. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия с 18:00 мск возобновлены, добавил он.
«Подразделения российских Вооруженных Сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка», — заключил представитель Минобороны.
Ранее сегодня заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что гуманитарным коридором в Мариуполе смогли воспользоваться 17 человек. В Мариупольском горсовете, в свою очередь, сообщили о переносе времени эвакуации.
Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы будут соблюдать на Украине режим тишины с 10:00 мск 5 марта. По согласованию с украинской стороной открылись гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи. В Минобороны также подчеркнули, что украинские националисты блокируют выход мирного населения из данных городов, также они заминировали несколько выходов и угрожают мирным жителям физической расправой за неподчинение.
3 марта оборонное ведомство сообщило, что в Мариуполе, где проживает около полумиллиона человек, назрела «гуманитарная катастрофа». В оборонном ведомстве заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места».
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием