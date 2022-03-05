В ДНР сообщили, что гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек

Решение о создании гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев было принято в тот же день на втором раунде российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что российская сторона пока не получила от представителей Украины информации о точных сроках третьего раунда переговоров.