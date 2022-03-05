В ДНР сообщили, что гуманитарным коридором в Мариуполе воспользовались 17 человек
Гуманитарным коридором в Мариуполе смогли воспользоваться 17 человек, сообщил телеканалу «Россия 24» заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться оттуда 17 человек — 12 взрослых и пять детей. Из Волновахи до сих пор никто не вышел», — подчеркнул Басурин. Он отметил, что возможность выйти по гуманитарному коридору из Волновахи до сих пор предоставлена, при этом силы ДНР остаются привержены режиму тишины.
Минобороны РФ ранее сообщило, что российские вооруженные силы будут соблюдать на Украине режим тишины с 10:00 мск 5 марта. По согласованию с украинской стороной открылись гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи. В Минобороны также подчеркнули, что украинские националисты блокируют выход мирного населения из данных городов, также они заминировали несколько выходов и угрожают мирным жителям физической расправой за неподчинение.
3 марта оборонное ведомство сообщило, что в Мариуполе, где проживает около полумиллиона человек, назрела «гуманитарная катастрофа». В оборонном ведомстве заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых не выпускают в «безопасные места».
Решение о создании гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев было принято в тот же день на втором раунде российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что российская сторона пока не получила от представителей Украины информации о точных сроках третьего раунда переговоров.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.