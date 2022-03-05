ВС России открыли гуманитарные коридоры для Мариуполя и Волновахи

3 марта Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе, где проживает около полумиллиона человек, назрела «гуманитарная катастрофа». В оборонном ведомстве заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых якобы не выпускают в «безопасные места».