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ВС России открыли гуманитарные коридоры для Мариуполя и Волновахи

Ведомости

Российские вооруженные силы будут соблюдать на Украине режим тишины с 10:00 мск 5 марта, сообщает Минобороны РФ.

Также по согласованию с украинской стороной открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи (Донецкая область Украины). Подразделения ДНР при поддержке российских войск взяли Волноваху 2 марта, в тот же день был блокирован Мариуполь.

3 марта Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе, где проживает около полумиллиона человек, назрела «гуманитарная катастрофа». В оборонном ведомстве заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых якобы не выпускают в «безопасные места».

Решение о создании гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев было принято 3 марта на втором раунде российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.

Роскомнадзор требует от российских СМИ опираться на российские официальные заявления при освещении военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных