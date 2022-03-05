ВС России открыли гуманитарные коридоры для Мариуполя и Волновахи
Российские вооруженные силы будут соблюдать на Украине режим тишины с 10:00 мск 5 марта, сообщает Минобороны РФ.
Также по согласованию с украинской стороной открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи (Донецкая область Украины). Подразделения ДНР при поддержке российских войск взяли Волноваху 2 марта, в тот же день был блокирован Мариуполь.
3 марта Минобороны РФ сообщило, что в Мариуполе, где проживает около полумиллиона человек, назрела «гуманитарная катастрофа». В оборонном ведомстве заявили, что в Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе и других городах заблокированы десятки тысяч жителей, которых якобы не выпускают в «безопасные места».
Решение о создании гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев было принято 3 марта на втором раунде российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.
Роскомнадзор требует от российских СМИ опираться на российские официальные заявления при освещении военной операции на Украине.