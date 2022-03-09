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Молдавия не намерена добиваться членства в НАТО

Ведомости

Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.

Молдавский премьер пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета. «Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», — добавила она.

Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 г. в рамках индивидуального плана партнерства. С октября 2007 г. в Кишиневе действует информационный центр альянса, с декабря 2017 г. — бюро по связям НАТО.

Руководство Молдавии осознает, что интеграция с ЕС является «долгим трансформационным процессом», сказала Гаврилица. «В то же время, с учетом вопросов безопасности в регионе, получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их», — добавила она.

Премьер-министр заверила, что Кишинев готов проделать «домашнюю работу» для приведения законодательства страны в соотвтетствие стандартам вступления в ЕС.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г. вместе с Украиной и Грузией, взяв на себя ряд обязательств взамен на введение безвизового режима с ЕС и создание зоны свободной торговли.

В октябре прошлого года Еврокомиссия отмечала, что во второй половине 2019-го Молдавия достигла «значительного прогресса» в отношении реализации соглашения. При этом ЕК заявила, что ожидает от Кишинева «незамедлительных и серьезных действий» по продолжению реформы судебной системы и улучшению бизнес- и инвестиционного климата в стране.

3 марта президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в Евросоюз. В тот же день свою заявку подала Грузия, 28 февраля это сделала Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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