Молдавия не намерена добиваться членства в НАТО
Молдавия хочет вступить в Евросоюз, но не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.
Молдавский премьер пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета. «Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», — добавила она.
Молдавия сотрудничает с НАТО с 1994 г. в рамках индивидуального плана партнерства. С октября 2007 г. в Кишиневе действует информационный центр альянса, с декабря 2017 г. — бюро по связям НАТО.
Руководство Молдавии осознает, что интеграция с ЕС является «долгим трансформационным процессом», сказала Гаврилица. «В то же время, с учетом вопросов безопасности в регионе, получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их», — добавила она.
Премьер-министр заверила, что Кишинев готов проделать «домашнюю работу» для приведения законодательства страны в соотвтетствие стандартам вступления в ЕС.
Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в июне 2014 г. вместе с Украиной и Грузией, взяв на себя ряд обязательств взамен на введение безвизового режима с ЕС и создание зоны свободной торговли.
В октябре прошлого года Еврокомиссия отмечала, что во второй половине 2019-го Молдавия достигла «значительного прогресса» в отношении реализации соглашения. При этом ЕК заявила, что ожидает от Кишинева «незамедлительных и серьезных действий» по продолжению реформы судебной системы и улучшению бизнес- и инвестиционного климата в стране.
3 марта президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в Евросоюз. В тот же день свою заявку подала Грузия, 28 февраля это сделала Украина.