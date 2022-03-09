Молдавия не намерена добиваться членства в НАТО

Руководство Молдавии осознает, что интеграция с ЕС является «долгим трансформационным процессом», сказала Гаврилица. «В то же время, с учетом вопросов безопасности в регионе, получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их», — добавила она.