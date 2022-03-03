Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что подает заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС), передает ТАСС.
«Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдовы в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону», — сказала Санду на брифинге.
После этого глава республики подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 г., взяв на себя ряд обязательств. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.
Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в ЕС.
Аналогично поступила и Украина. 28 февраля президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в рамках ускоренной процедуры. 1 марта председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что ЕС принял заявку Украины.
Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.