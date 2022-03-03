Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз

Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.