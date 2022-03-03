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Молдавия подает заявку на вступление в Евросоюз

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что подает заявку на вступление страны в Европейский союз (ЕС), передает ТАСС. 

«Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдовы в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону», — сказала Санду на брифинге.

После этого глава республики подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 г., взяв на себя ряд обязательств. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в ЕС. 

Аналогично поступила и Украина. 28 февраля президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в рамках ускоренной процедуры. 1 марта председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что ЕС принял заявку Украины. 

Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных