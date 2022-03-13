Газета
Политика

Глава МИД Франции назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Ведомости

Новый пакет санкций Евросоюза против России начнет действовать в воскресенье, 13 марта, после согласования послами в ЕС, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — сказал Ле Дриан (цитата по ТАСС). В новый пакет санкций войдет, в частности, запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, отметил министр. 

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. Европе, по его словам, будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. Боррель пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.

Ранее по теме: США вводят запрет на импорт морепродуктов и алкоголя из России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. Принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине, отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в свою очередь сообщил о готовности списка санкций в отношении США, в скором времени, по его словам, они будут обнародованы. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных