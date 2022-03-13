Глава МИД Франции назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Новый пакет санкций Евросоюза против России начнет действовать в воскресенье, 13 марта, после согласования послами в ЕС, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — сказал Ле Дриан (цитата по ТАСС). В новый пакет санкций войдет, в частности, запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, отметил министр.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель говорил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. Европе, по его словам, будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. Боррель пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. Принятие новых санкций будет напрямую связано с возможной эскалацией конфликта на Украине, отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в свою очередь сообщил о готовности списка санкций в отношении США, в скором времени, по его словам, они будут обнародованы.