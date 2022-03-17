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Песков отверг требование суда ООН о прекращении спецоперации на Украине

Ведомости

Российская сторона не будет принимать во внимание решение Международного суда ООН о немедленном прекращении специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — подчеркнул Песков. 16 марта суд ООН постановил, что Россия должна остановить проведение специальной военной операции на территории Украины. Он также призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт. 

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с просьбой повлиять на нее с целью прекращения военных действий на территории страны.

После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представители страны не будут участвовать в заседании суда в Гааге, поскольку иск Киева является абсурдным. Кроме того, России не предоставили достаточно времени, чтобы сформировать ответную позицию.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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