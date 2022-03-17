Песков отверг требование суда ООН о прекращении спецоперации на Украине

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — подчеркнул Песков. 16 марта суд ООН постановил, что Россия должна остановить проведение специальной военной операции на территории Украины. Он также призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт.